Юные певцы Армении выступили на фестивале «С песней и любовью»

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках хорового фестиваля «Песня и любовь» молодые певцы Армении выступили на различных площадках.

Как сообщает «Арменпресс», 30 мая в монастырском комплексе Гандзасар состоялась литургия с участием певцов. В церкви Маштоца.

Министерство образования и науки Республики Армения и Детский филармонический оркестр «Маленькие певцы Армении» проводит хоровой фестиваль «С песней и любовью» в Сюнике и Арцахе в рамках программы «Спина - Культура, Граница - Центр» с 29 мая по 5 июня.

Фестиваль посвящен дню провозглашения первой республики Армении - Международному дню защиты детей.

В фестивале принимают участие 17 хоров из Сюника и Арцаха.

Заключительный концерт состоится 3 июня в Культурном центре Капана.