Юные певцы Армении выступили на фестивале «С песней и любовью»
ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках хорового фестиваля «Песня и любовь» молодые певцы Армении выступили на различных площадках.
Как сообщает «Арменпресс», 30 мая в монастырском комплексе Гандзасар состоялась литургия с участием певцов. В церкви Маштоца.
Министерство образования и науки Республики Армения и Детский филармонический оркестр «Маленькие певцы Армении» проводит хоровой фестиваль «С песней и любовью» в Сюнике и Арцахе в рамках программы «Спина - Культура, Граница - Центр» с 29 мая по 5 июня.
Фестиваль посвящен дню провозглашения первой республики Армении - Международному дню защиты детей.
В фестивале принимают участие 17 хоров из Сюника и Арцаха.
Заключительный концерт состоится 3 июня в Культурном центре Капана.
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