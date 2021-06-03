Председатель Европейского совета призвал Армению и Азербайджан возобновить конструктивные переговоры

2 июня на встрече с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал полное претворение в жизнь пунктов заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года важным с точки зрения установления безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ЕС.

«ЕС готов консультировать по вопросам делимитации и демаркации, а также содействовать укреплению доверия. ЕС также призывает обе стороны срочно начать сотрудничество по вопросам возвращения пленных и заминированных полей, а также по другим важным гуманитарным вопросам. ЕС предоставляет около 20 миллионов евро гуманитарной помощи и останется вовлеченным», - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение этих вопросов является лишь первым шагом к устойчивому мирному урегулированию. «Председатель Европейского совета призвал стороны возобновить переговоры в конструктивном духе. ЕС заинтересован в безопасности, стабильности и процветании в регионе Южного Кавказа, являющемся неотъемлемой частью Восточного партнерства ЕС», - отмечается в заявлении.

Подчеркивается также, что председатель Европейского совета Шарль Мишель в беседе с Николом Пашиняном и с Алиевым подчеркнул важность роли ЕС в деле установления стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также углубления отношений ЕС с двумя странами-партнерами.