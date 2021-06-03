Президент США Джо Байден поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, заявление американского лидера распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"Я уверен в том, что во время его президентства партнерство между Израилем и Соединенными Штатами продолжит развиваться и углубляться", - сказал Байден.

Он также выразил благодарность Реувену Ривлину и отметил, что рад будет встретиться с ним в Вашингтоне в ближайшие недели.

Герцог сменит на президентском посту Ривлина в конце первой декады июля. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды.

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран в среду в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом еврейского государства.