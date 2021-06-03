В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства.

В повестке проекты ряда законов. Депутаты во втором чтении обсудят законопроект, разрешающий производство и продажу производственной конопли. Парламент во втором чтении рассмотрит и пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О партнерстве государство-частный сектор» и в смежные законопроекты, проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения и ряд других законопроектов.

На обсуждение также будет вынесен проект О ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития «Дополнительное финансирование для программы профилактики и контроля заболеваний».