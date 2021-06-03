Европейские индексы выросли - 02-06-21
МОСКВА, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.23% и составил 15602.71 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 6521.52 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 7108.00 пункта, а российский RTSI вырос на 1.82% и составил 1643.66 пункта.
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