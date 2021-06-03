Газета “Айастани Анрапетутюн”: Чтобы насладиться “победой”

“Отношения Турция-НАТО и пройденный ими путь находятся на очень стабильной основе. Турция – один из важнейших членов НАТО, обеспечивающий ряд важных функций структуры на Ближнем Востоке, следовательно, неуместно говорить об очень быстром развале и отмене этих отношений и не учитывать многие частные нюансы. В ходе предстоящей встречи основное, что скажет Эрдоган, его целью будет повышение уровня восприятия своей страны. Турция уже претендует на то, чтобы стать региональной сверхдержавой, и для нее статус рядового члена НАТО, или младшего союзника США уже давно неприемлем”, - сказал в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” декан факультета востоковедения ЕГУ, доктор исторических наук, профессор Рубен Мелконян.

15 июня президент Турции прибудет в Баку, на следующий день ожидается, что вместе с президентом Азербайджана они посетят оккупированный город Шуши Республики Арцах. Касаясь вопроса, какую задачу решает визит Эрдогана в Азербайджан и, в частности, в Шуши, тюрколог отметил две важные цели: во-первых, создание эмоционального фона, чтобы Шуши воспринимался как общетюркское достижение. Присутствие Эрдогана также покажет, что турецкие экспансионистские цели и амбиции можно реализовать только при активном участии и руководстве Турции. Турция за селфи на оккупированных Азербайджаном территориях потребует определенную цену от его руководителя, также и за наслаждение от такой радости. Подошло время, когда Алиев должен заплатить реальную цену за наслаждение плодами своей “победы”.

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