Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сделки не будут считаться монополизацией

“Закон “О защите экономической конкуренции” в новой редакции с 31 мая вступил в силу. Можно сказать, закон полностью изложен в новой редакции. Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) продолжит действовать в качестве Комиссии по защите конкуренции (КЗК). С 31 мая вступил в силу и регламент КЗК, которым регулируются функции и процедуры осуществления полномочий комиссии. “Айастани Анрапетутюн” попыталась понять, о каких изменениях идет речь, которые позволят защиту экономической конкуренции сделать эффективнее.

По словам начальника отдела административных производств и судебного представительства юридического управления КЗК Ованнеса Хачатряна, расширены полномочия по оценке монополизации. Если прежним законодательством действия, реорганизации или сделки, происходящие между хозяйствующими субъектами, являющимися группой лиц, не считались монополизацией, то с новыми изменениями они не будут считаться таковой, только в том случае, если ее участники в установленном законом порядке уведомят комиссию, что является группой своих лиц и уведомят о заключаемой сделке, о совершаемом действии или реорганизации. В противном случае они будут считаться таковыми и подлежат декларированию, но в упрощенном порядке”.

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