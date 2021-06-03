Газета “Айастани Анрапетутюн”: Единственная гарантия долгосрочных и фундаментальных решений

“Обсуждение вопроса статуса Республики Арцах неизбежно, и оно должно рассматриваться в контексте комплексного решения армяно-азербайджанских проблем. Армения справедливо заявляет, что эта проблема может быть решена только в рамках комплексных процессов, связанных с обсуждением вопроса статуса Арцаха. Баку предлагает провести демаркацию между двумя государствами, признав взаимные границы. Последовательно отвергая посреднические усилия международных структур, Азербайджан ставит под вопрос урегулирование проблемы. С другой стороны, обострение этой ситуации в регионе принуждает больших игроков к вовлечению в процессы, протекающие между двумя странами. В результате Азербайджан Закавказье превращает в эпицентр столкновения геополитических интересов”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.