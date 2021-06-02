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На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар

Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Mehr.

"Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.

На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Информация о жертвах еще не поступала.

Причиной пожара на тегеранском НПЗ не был саботаж, заявил глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи.

"Версия саботажа исключена. Пожар произошёл вследствие технической проблемы" - приводит слова Хафаи телеканал IRIB.

Как сообщил глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати агенству ISNA, "топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы полностью потушить пожар".


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