Азаренко вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
20:51, 2 Июнь, 2021
Виктория Азаренко из Белоруссии вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Азаренко, получившая 15-й номер посева, в матче второго круга обыграла датчанку Клару Таусон - 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Киз (23), которая со счетом 6:1, 7:5 победила канадку Лейлу Фернандес.
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