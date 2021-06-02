Виктория Азаренко из Белоруссии вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Азаренко, получившая 15-й номер посева, в матче второго круга обыграла датчанку Клару Таусон - 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Киз (23), которая со счетом 6:1, 7:5 победила канадку Лейлу Фернандес.