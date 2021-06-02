Сагателян исключил участие в дебатах с Пашиняном в каком-либо формате

Блок «Армения» не собирается идти на дебаты с исполняющим обязанности премьер-министра Армении, лидером партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил член высшего органа АРФД, член блока Ишхан Сагателян.

«Нам не о чем с ними дебатировать. О чем мы должны вести дебаты?» - сказал Сагателян. Он подчеркнул, что вопрос отстранения Никола Пашиняна от власти стоит на повестке дня их политической силы.

Касаясь важных политических событий прошедшей недели, Сагателян напомнил, что многие силы, участвующие в выборах, четко заявили, что в послевыборный период они не собираются никоим образом сотрудничать с действующей властью.

Говоря о критике, что противник вторгся на суверенную территорию Армении, а политические силы вовлечены в избирательную кампанию, Сагателян сказал: «Давайте разберемся, что могла, но не сделала оппозиция. Защита страны - исключительное право государства и армии. Мы, как оппозиция, не можем ни защищать безопасность страны, ни принимать военно-политические решения, ни вести переговоры от имени государства.

Когда говорят, почему мы участвуем в выборах, мы должны спросить, а какова альтернатива? Что произойдет, если мы не будем участвовать в выборах или избирательной кампании? Когда мы боролись на улице, многие силы говорили, что проблему нужно решать путем выборов, а не на улице. Сейчас идем на выборы, говорят, что участие в выборах не определит исход ситуации․ А каков же выход?»

Касаясь возможных поствыборных сценариев, Сагателян отметил, что они готовы к любому развитию событий.