Зарубежные СМИ сообщили о зарплате капитана "Барселоны" Лионеля Месси по новому контракту.

Она составит €60 миллионов в год, информирует Sport.es. В то же время после вычета налогов сумма составит всего €35 миллионов. Это более чем на €50 миллионов меньше, чем аргентинец получает по действующему соглашению.

Отметим, что контракт Месси с сине-гранатовыми будет продлен до лета 2023 года, после чего футболист перейдет в американский клуб "Интер Майами".

В минувшем сезоне 33-летний форвард отыграл 47 встреч, забив 38 мячей и отдав 14 голевых передач.