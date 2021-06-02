Наблюдатели от МПА СНГ приступили к долгосрочному мониторингу внеочередных выборов в НС Армении

В соответствии с приглашением председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна делегация Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств примет участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в Республике 20 июня 2021 года.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт структуры, координатором мониторинговой группы от МПА СНГ назначен председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

В настоящее время идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств — участников МПА СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ.

Напомним, внеочередные выборы в Национальное Собрание были назначены указом президента Республики Армения от 10 мая 2021 года на основании статей 92 и 93 Конституции Республики и с учетом части 3 статьи 149 о роспуске парламента. По итогам регистрации, проведенной Центральной избирательной комиссией Республики, в выборах будут участвовать 23 партии и четыре блока.