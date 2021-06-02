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И.о. министра обороны Армении поблагодарил посла за усилия Нидерландов по освобождению военнопленных

И.о. министра обороны Армении поблагодарил посла за усилия Нидерландов по освобождению военнопленных

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 2 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Арутюнян представил сложившуюся после, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, войны и последние развития. Вагаршак Арутюнян поблагодарил посла за заявления и усилия правительства Нидерландов по освобождению военнопленных и подчеркнул деструктивную позицию Азербайджана в этом вопросе.

Собеседники также обсудили другие вопросы, касающиеся среды региональной безопасности, существующих угроз и ожидаемых событий.


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