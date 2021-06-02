Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного переворота

Африканский союз (АС) принял решение приостановить членство Мали в связи с политическим кризисом в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации.

"Принято решение немедленно отстранить Республику Мали от участия во всей деятельности Африканского союза, его органов и институтов до тех пор, пока в стране не будет восстановлен нормальный конституционный порядок", - говорится в заявлении.

Члены Совета мира и безопасности союза решительно осудили военный переворот в стране, а также потребовали от военных вернуться в казармы и воздержаться от дальнейшего вмешательства в политические процессы. Совет призвал к созданию благоприятных условий для беспрепятственного, прозрачного и быстрого возврата к переходному процессу под руководством гражданских лиц на основе положений хартии переходного периода.

"В случае невыполнения [пунктов дорожной карты] совет без колебаний введет адресные санкции и [примет] другие карательные меры против любых нарушителей текущего переходного периода", - указано в тексте.

После военного переворота в Мали 18 августа 2020 года АС уже приостанавливал членство страны в ответ на предпринятый военными мятеж. В октябре прошлого года полномочия Мали в организации были полностью восстановлены спустя трое суток после снятия Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) со страны торгово-экономических санкций. Данный шаг стал результатом выполнения властей государства ряда ключевых требований ЭКОВАС по началу восстановления конституционных полномочий гражданских институтов.