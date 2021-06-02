Будет подписан меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Армении и РФ

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян по приглашению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова отбыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2-5 июня.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, Артур Давтян выступит на обсуждении в рамках ПМЭФ на тему “Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса”.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

По итогам встречи будет подписан меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Республики Армения и Российской Федерации.