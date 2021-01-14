Предстоящие на 3 июня мероприятия
18:04, Июнь 02, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 19:27 И.о. министра обороны Армении поблагодарил посла за усилия Нидерландов по освобождению военнопленных
- 19:12 Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного переворота
- 18:51 Будет подписан меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Армении и РФ
- 18:33 Пашинян и премьер Бельгии подчеркнули важность возвращения пленных и возобновления мирного процесса
- 18:04 Предстоящие на 3 июня мероприятия
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-06-21
- 17:45 Азиатские индексы выросли - 02-06-21
- 17:32 Шарль Мишель приветствовал позицию Армении по мирному разрешению проблемы на армяно-азербайджанской границе
- 17:31 Индонезия обсуждает открытие туристического коридора с Россией
- 17:17 В СК возбуждено дело по факту убийства в центре Еревана: ведется следствие
- 17:05 С начала года топливо для самолетов в аэропортах подорожало на 7,5%
- 16:46 В России выявили 8 832 случая заражения коронавирусом за сутки
- 16:35 Есть большой резерв мощности, у нас не будет проблем: председатель КРОУ об электроэнергии
- 16:19 1-го июня прошли мероприятия при финансировании IDBank-а
- 16:10 Долгосрочная авиационная стратегия будет разработана в Грузии
- 15:57 МО опровергает информацию о пересечении армянскими военнослужащими границы Азербайджана
- 15:40 В МЭА сообщили, что инвестиции в энергетику достигли докризисного уровня
- 15:36 Объявлен конкурс содействия совместным армяно-германским научным исследованиям
- 15:34 Араик Арутюнян представил новоназначенного госминистра Арцаха
- 15:15 Google создаст складной смартфон Pixel с идеальным Android
- 15:05 Состоялась пресс-конференция и презентация сайта о реализуемых в Армении реформах
- 14:51 Ицхака Герцога избрали президентом Израиля
- 14:46 Армянские и зарубежные организации заинтересованы в инвестициях: заместитель и. о. министра
- 14:30 Производство "КовиВак" вышло на проектную мощность
- 14:13 МВД Грузии раскрыло факт международного наркопреступления
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20:30, 26.05.2021
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