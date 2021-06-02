Азиатские индексы выросли - 02-06-21

ТОКИО, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.46% и составил 28946.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.84% и составил 1942.33 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.76% и составил 3597.14 пункта, а HANG SENG снизился на 0.58% и составил 29297.62 пункта.