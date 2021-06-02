Шарль Мишель приветствовал позицию Армении по мирному разрешению проблемы на армяно-азербайджанской границе

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе беседы тет-а-тет собеседники обсудили процесс сотрудничества Армения-ЕС, предусмотренные в рамках вступившего в силу 1 марта текущего года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве программы, в частности, совместные мероприятия и действия, направленные на институциональные реформы и укрепление демократии в нашей стране.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения придает большое значение активному взаимодействию в рамках “Дорожной карты” соглашения, что будет способствовать проведению реформ в сферах демократических ценностей, защиты прав человека, борьбы с коррупцией, верховенства закона, а также государственного управления, в том числе правосудия.

Шарль Мишель приветствовал начатые в Армении за последние три года реформы и предпринятые правительством Армении для укрепления демократии шаги. В связи с этим председатель Европейского совета подчеркнул важность эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Он подчеркнул готовность ЕС к дальнейшему углублению и расширению партнерства в реализации приоритетов правительства Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра представил подробности относительно сложившейся после 44-дневной Арцахской войны ситуации на Южном Кавказе, в частности, на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян подчеркнул необходимость вывода представителей вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении, представил информацию о дипломатических и переговорных действиях в этом направлении, а также свое предложение по разрешению ситуации, которое было озвучено на заседании Совета безопасности Армении 27 мая.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул необходимость адекватной реакции международного сообщества на провокационные действия Азербайджана, принятия шагов по обеспечению возвращения армянских военнопленных, а также приветствовал принятую Европейским парламентом резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно и без предварительных условий освободить всех армянских военнопленных.

Председатель Европейского совета приветствовал позицию армянской стороны по мирному политическому разрешению проблемы на армяно-азербайджанской границе и выразил готовность ЕС поддержать этот процесс.

После беседы тет-а-тет встреча продолжилась в рамках рабочего обеда.