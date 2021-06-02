Индонезия обсуждает открытие туристического коридора с Россией

Правительство Индонезии обсуждает открытие туристических коридоров с семью странами, включая Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Jakarta Post.

Этот вопрос поднимали на закрытом совещании с послами Бельгии, Франции, России, Сингапура, Великобритании, Нидерландов и Вьетнама, заявил в среду министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно, слова которого приводит издание.

Туристический коридор — это договоренность между двумя или более странами об обмене отдыхающими в период пандемии COVID-19, при которой путешествующие из этих государств могут въезжать по облегченной схеме, минуя некоторые ограничения, обязательные для других визитеров.

"Исходя из того, что ситуация с COVID-19 становится более управляемой, мы надеемся, что туристические коридоры можно будет применять уже через достаточно короткий промежуток времени", — сказал министр.

Туристические коридоры предусматривают, что "въезжающие в страну туристы здоровы, будут выполнять все протоколы эпидемиологической безопасности", написал глава Минтуризма Индонезии в соцсети.

По последним официальным данным, за весь период пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией около 1,8 миллиона жителей, выздоровели почти 1,7 миллиона, скончались 50,7 тысячи.