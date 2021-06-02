В СК возбуждено дело по факту убийства в центре Еревана: ведется следствие

2 июня 2021 года, в 10:58 часов, поступил звонок о том, что перед кинотеатром «Москва» на улице Абовяна в Ереване произошло убийство. Следственно-оперативная группа немедленно выехала на место происшествия и обнаружила напротив улицы Абовяна, 7 в Ереване, тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Следственного комитета Армении, по факту возбуждено уголовное дело в следственном отделении Кентрона и Норк-Мараша Следственного управления Следственного комитета по факту убийства, незаконного приобретения, хранения и ношения оружия.

В результате неотложных мероприятий, принятых полицией Армении, была установлена личность человека, получившего смертельное огнестрельное ранение - жителя Гавара, 1971 года рождения.

Были проведены необходимые следственные и судебно-процессуальные действия, в том числе осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен, конфискована гильза от оружия, взяты образцы, допрошен ряд очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения существенных обстоятельств происшествия.

Следствие продолжается.

Принимаются меры по выяснению всех обстоятельств дела, установлению личности лица, совершившего преступление, и представлению его в ведущий производство орган.

Даны поручения следственному органу.