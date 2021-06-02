В России выявили 8 832 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 832, до 5 090 249. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

В настоящее время в России продолжают лечение 265 383 человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 020. Всего уже выздоровели 4 702 599 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 394 против 372 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 122 267 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 842, до 1 186 481.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 3 669 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 60 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 20 237, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 567 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 067 425. В настоящее время в столице продолжают лечение 98 819 человек.