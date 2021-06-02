Долгосрочная авиационная стратегия будет разработана в Грузии

Сотрудничество между государственным и частным секторами будет иметь решающее значение в процессе разработки долгосрочной авиационной стратегии Грузии, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Бывшая глава администрации туризма и экс-депутат парламента Грузии Квривишвили в четверг заняла пост заместителя министра экономики устойчивого развития. Среди краткосрочных задач на новом посту Квривишвили заявила безопасное и быстрое восстановление индустрий авиации и туризма, усиление дееспособности ведомств, помощь пострадавшим предпринимателям и, что самое главное, восстановление рабочих мест, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

В новой должности она будет курировать стратегические структуры: Агентство гражданской авиации, Грузаэронавигацию, Объединенные аэропорты, Администрацию туризма и компанию по развитию горных курортов.

"Разумеется, стране необходимо конкретное видение и план развития авиационной отрасли. Я бы не сказала, что его нет. Однако важно, чтобы был документ, который будет заявлен как для внутреннего, так и для международного рынка.. Это процесс двустороннего сотрудничества, который должен учитывать видение частного сектора и, в конечном итоге, достичь того, чтобы видения государства и частного сектора совпадали, поскольку это общие интересы", - сказала Квривишвили в эфире телеканала Imedi.

По словам замминистра экономики, долгосрочная авиационная стратегия страны является своего рода гарантией для потенциальных инвесторов, малого и среднего бизнеса, поскольку это четкий и ясный путь к тому, к чему стремится страна в плане развития конкретной отрасли.

Квривишвили подчеркнула, что развитие авиации имеет прямое влияние на укрепление индустрии туризма и, конечно же, самого транспортного сектора. И это будет напрямую отражено в доходе, который будет получать каждый гражданин Грузии.