МО опровергает информацию о пересечении армянскими военнослужащими границы Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой вечером 1 июня 40 армянских военнослужащих пересекли границу Азербайджана, после чего подразделения Вооруженных сил Азербайджана «заставили их вернуться на исходные позиции». Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“Очевидно, что подобную дезинформацию азербайджанское военно-политическое руководство вводит в оборот с целью создания у международного сообщества впечатления о попытках Вооруженных сил Армении обострить армяно-азербайджанскую пограничную ситуацию, а также для противовеса провокационному вторжению ВС Азербайджана 12 и 13 мая на территорию Республики Армения.

Министерство обороны Армении заявляет, что Вооруженные силы Республики Армения ни 1 июня, ни в предшествующие ему дни не пересекали границ Азербайджанской Республики, и все утверждения по этому поводу являются дезинформацией, распространяемой оборонным ведомством этой страны, объем которой в последнее время существенно увеличился. В частности, несколько дней назад МО Азербайджана утверждало, что армянская сторона открыла огонь как на армяно-азербайджанской границе, так и в направлении азербайджанских позиций Шуши, что, естественно, было опровергнуто оборонным ведомством Армении и командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах”, - говорится в сообщении МО Армении.