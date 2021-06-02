В МЭА сообщили, что инвестиции в энергетику достигли докризисного уровня

Глобальные инвестиции в энергетику в 2021 году увеличатся на 10%, до $1,9 трлн, тем самым вернувшись на предкризисный уровень, следует из отчета МЭА, опубликованного в среду. При этом впервые фокус сместился в сторону электроэнергетики в ущерб ископаемым источникам энергии.

Вложения в энергоактивы растут на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Так, глобальный спрос на энергоресурсы в 2021 году вырастет на 4,6% против падения на 4% в 2020 году. При этом, несмотря на то, что многие компании все еще находятся в сложном финансовом положении после кризиса, инвесторы пользуются активной монетарной политикой для вложений в инфраструктуру. Параллельно с этим потоки капитала смещаются в сторону чистых технологий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В электрогенерацию инвестиции увеличатся в 2021 году на 5%, до $820 млрд. При этом инвестиции в создание новых генерирующих мощностей чаще всего направлялись на альтернативные источники энергии.

Вложения в добычу нефти и газа в 2021 году также вырастут - на 10% по итогам 2021 года, так как компании оправляются от шока прошлого года. Однако они все еще сильно ниже предкризисного уровня. При этом основные капиталовложения будут приходиться на национальные компании, которые стремятся удержать свою долю на рынке. Напротив, частные компании более сдержанны по отношению к нефтегазу. В 2021 году доля их инвестиций в энергетику составит только 25% против 40% в середине 2010-х.

По итогам 2020 года из всех вложений в ископаемые источники энергии 84% приходилось на нефть и газ, 14,5% - на уголь и 1,3% - на низкоуглеродные ресурсы.