Объявлен конкурс содействия совместным армяно-германским научным исследованиям

Комитет по науке Министерства образования и науки РА объявляет конкурс содействия армяно-германским совместным научным исследованиям. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, это третий конкурс, проводимый в рамках Меморандума “О намерениях по развитию сотрудничества в области науки и технологий”, подписанного в 2011 году между Комитетом по науке и Федеральным министерством образования и исследований ФРГ.

Целью конкурса является содействие сотрудничеству между научными организациями двух стран путем реализации научных проектов, представляющих взаимный интерес, содействие молодым ученым, а также создание основ для совместных научных групп для участия в рамочных программах ЕС. При научной экспертизе заявок, среди прочего, будет оцениваться и соответствие Рамочной программе инноваций EU Horizon Europe и ее перспективам.

Заявки можно подавать по следующим тематическим направлениям:

Информационные и коммуникационные технологии;

Устойчивое сельское хозяйство (включая пищевые технологии и продовольственную безопасность);

Биотехнологии, прикладные медицинские исследования;

Предотвращение кризисов и исследования в области управления кризисами (включая социальные, медицинские, экономические вопросы, оценку рисков, управление рисками);

Социологические и гуманитарные исследования, междисциплинарные исследования.

На конкурс могут быть представлены также заявки, соответствующие приоритетам проекта “Европейская зеленая сделка”. Подробную информацию о проекте можно получить на сайте https://bit.ly/3iba1tZ

Заявки на научные проекты участия в конкурсе представляют группы ученых РА и ФРГ. В армянской группе может быть от 4 до 10 членов.

Планируется предоставить до 10 грантов продолжительностью в 12 или в 24 месяца.

Заявки принимаются посредством онлайн-системы заявок и отчетов Комитета по науке (https://grants.scs.am) до 31 августа 2021 года включительно.