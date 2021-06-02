Араик Арутюнян представил новоназначенного госминистра Арцаха

2 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Аппарат государственного министра Республики Арцах и членам правительства и Аппарату представил назначенного государственного министра Артака Бегларяна. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В своем выступлении президент поблагодарил Григория Мартиросяна, который после отставки свою деятельность в Арцахе продолжит в финансово-экономической сфере.

Араик Арутюнян особо подчеркнул роль Григория Мартиросяна в послевоенном кризисном управлении, выразив уверенность, что отныне он параллельно с восстановлением и социальной работой будет содействовать реализации предусмотренных экономических программ и программ развития.

Представляя нового государственного министра, Араик Арутюнян отметил, что тот будет координировать деятельность министров труда, социальной миграции, здравоохранения, юстиции, образования, науки, культуры, спорта, а также процесс законодательных реформ, предусмотренных Конституцией.