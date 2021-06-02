Google создаст складной смартфон Pixel с идеальным Android

Компания Google готовится к выпуску первого в своей истории смартфона со складывающимся корпусом. Об этом сообщает Gizmochina.

Поможет американской компании в выпуске такого устройства Samsung. Подразделение технологического гиганта Samsung Display будет поставлять Google ультратонкое стекло, которое можно сгибать,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ультратонкое стекло (UTG) пока используется только на смартфонах Samsung. Первой моделью с ним стала раскладушка Samsung Galaxy Z Flip. UTG оснащен и гибкий Galaxy Z Fold 2.

О складном смартфоне Google Pixel пока мало информации — разработчики держат в тайне его дизайн и характеристики. Инсайдеры считают, что Google представит этот смартфон осенью 2021 года вместе с Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Последние станут первыми телефонами на Android 12.