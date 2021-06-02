Армянские и зарубежные организации заинтересованы в инвестициях: заместитель и. о. министра

Инвестиционная сфера Армении, несмотря на некоторую настороженность, продолжает интересовать как армянских, так и иностранных компаний.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном собрании в беседе с журналистами заявил заместитель и. о. министра экономики Аваг Аванесян, касаясь ранее сделанного и. о. министром заявления, что инвестиций множество, рабочие места увеличиваются.

«В заявлении министра экономики говорится о том, что инвестиционная сфера становится все более регулируемой. И мы много раз говорили, что в среднесрочной перспективе инвестиционная сфера Армении продолжит оставаться для инвесторов интересной. Есть интерес со стороны разных организаций, как армянских, так и зарубежных. Конечно, есть настороженность, это вполне понятно», - сказал Аванесян.

Но когда именно будут эти инвестиции, зависит от многих факторов. Инвестиции в строительный сектор уже относительно восстановлены, дошли до уровня 2019 года. В настоящее время министерство особое внимание уделяет производственному сектору, поскольку он будет одним из ключевых направлений восстановления экономики.