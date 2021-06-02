Производство вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, вышло на проектную мощность, рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме представитель Центра,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

"На данный момент мы вышли на проектную мощность и выпускаем порядка 500 тысяч доз в месяц. Дальше мы сможем производить больше, если у нас будет запущена новая линия", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.