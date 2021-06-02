МВД Грузии раскрыло факт международного наркопреступления

По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в Грузии задержана 20-летняя женщина, сообщает МВД.

По данным следствия, с целью дальнейшей реализации задержанная получала наркотические средства из Армении.

Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии, Государственного таможенного комитета Армении и Управления по борьбе с наркотиками Минюста США осуществили международную контрольную поставку наркотиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Во время личного обыска задержанной полиция изъяла наркотическое вещество "Альфа-ПВП", мефедрон и муляж "Альфа-ПВП" в качестве вещественных доказательств.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ, их аналогов, прекурсоров или новых психотропных веществ, наказывается лишением свободы на срок до шести лет".