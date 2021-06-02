В мероприятиях 1 июня в Национальной библиотеке им. Хнко-Апера участвовали и дети из Арцаха

В Международный день защиты детей в мероприятиях Национальной детской библиотеки имени Хнко Апера участвовали дети участников 44-дневной войны и дети из Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальной детской библиотеке имени Хнко Апера.

Дети во дворе библиотеки мелками рисовали свои мечты.Были организованы встречи и обсуждения с современными писателями Лилит Алтунян и Ольгой Дарьян. Они читали детям свои книжки, а малыши рисовали по их рассказам. Ольга Дарьян даже провела индивидуальный мастер-класс с девочкой из Бердзора. Актер Степан Шагинян читал сказки и басни.

«В Зале сказок гости библиотеки посмотрели постановку сказки «Пес и кот», пели песни. Затем маленькие гости библиотеки приняли участие в интерактивной игре-дискуссии о книжке Анны Асланян «Гагик попал в объятия мечты». Прежде чем перейти к обсуждению, автор познакомила детей с предысторией создания и издания своей книги. В течение всего дня показывались армянские мультфильмы.

Компания «Армсвит» приготовила детям сюрпризы в виде сладких угощений.

Помимо арцахских детей и детей военнослужащих, к мероприятиям присоединились и ученики ряда школ Еревана», - говорится в сообщении.