Арабский совет Австралии призывает признать Геноцида армян

В связи с 106-й годовщиной Геноцида армян Арабский совет Австралии присоединился к многочисленным организациям, призывающим федеральное правительство признать Геноциды армян, ассирийцев и греков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии, цитируя письмо премьер-министру Скотту Моррисону, в котором организация пишет: «Мы призываем Австралию присоединиться к многочисленным странам, которые предприняли шаги в деле признания Геноцида армян».

«Армяно-австралийская община выражает благодарность Арабскому совету Австралии за содействие, поскольку мы считаем, что Ваш голос усилитт наши призывы к справедливости", - отметил исполнительный директор Австралийского комитета “Ай Дата” Айк Кайсерян».

Арабский совет Австралии - независимая общинная организация, представляющая интересы граждан, обосновавшихся в Австралии из 22 стран Ближнего Востока. Он работает над установлением социальной справедливости и улучшением жизни наиболее уязвимых представителей своей общины.