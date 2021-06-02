Президент Армении с рабочим визитом выедет в Казахстан

3 июня президент Республики Армения Армен Саргсян с рабочим визитом посетит Республику Казахстан. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В рамках визита запланированы встречи президента Армена Саргсяна с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаем. Президент Армении встретится и с руководством Парламента Казахстана.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы армяно-казахстанского двустороннего сотрудничества в различных сферах, межгосударственных отношений, а также сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Также будут обсуждены проблемы и вызовы, возникшие в Армении и в регионе в послевоенный период.