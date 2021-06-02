С 31 мая 2021 года опубликованы предварительные списки избирателей внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центральной избирательной комиссии Армении.

Списки вывешиваются в избирательных участках.

Они с возможностью поиска размещены и на официальном сайте ЦИК www.elections.am

Списки с возможностью скачивания опубликованы и на сайте Полиции РА www.police.am

«Мы призываем всех избирателей ознакомиться со списками избирателей, проверить свои данные в списках избирателей, заранее узнать номер своего избирательного участка и местонахождение избирательного участка.

При обнаружении неточностей в списках избирателей (в том числе и не относящихся к личности заявителя) для их устранения до 10 июня 2021 г. необходимо обратиться в уполномоченный орган, в территориальную паспортную службу или в паспортно-визовый отдел», - говорится в сообщении ЦИК.