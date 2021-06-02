Преступные действия азербайджанских военных в отношении жителей приграничных сел Сюника: ЗПЧ РА

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением о преступных действиях азербайджанских военнослужащих в отношении жителей приграничных общин Сюникской области. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

«Это заявление относится к сигналам, адресованным Защитнику прав человека из сел Хнацах, Хознавар, Аравус, Веришен, Акнер Сюникской области, касающимся того, что права приграничных жителей грубо нарушаются или находятся под серьезной угрозой вследствие незаконного присутствия азербайджанских военнослужащих.

В частности, по данным 23 мая 2021 года азербайджанские военные вывезли с территории Республики Армения 42 крупных рогатых животных сельских пастухов. Затем в результате переговоров с ними, с командиром 1-го армейского корпуса Минобороны Республики Армения, с российскими военными, с главой Тегской общины, с главой администрации села Аравус, 37 животных были возвращены. Об этом сообщалось и в СМИ.

В связи с инцидентом Защитник прав человека выяснил, что на территории села Аравус общины Тег Республики Армения 23 мая около 10-11 часов утра появилось несколько азербайджанских военнослужащих. Ударили и сбросили с лошади одного из пастухов, у которого похитили и его мобильный телефон.

Затем в адрес другого 65-летнего пастуха были озвучены ругательства сексуального характера. Азербайджанцы потребовали, чтобы на этом пастбище больше никто не пас скот. Пастух заявил, что эти пастбища принадлежат селу Аравус, находятся на территории Республики Армения, и они будут продолжать пасти здесь своих животных.

В ответ азербайджанские военнослужащие угрожали пастухам оружием, один из них схватил 65-летнего пастуха из Аравуса за уши и попытался ударить его по голове. После этого они забрали с собой 42 головы крупного рогатого скота, 2 лошадей, мобильный телефон одного из пастухов и уехали.

В офисе Защитника прав человека выяснили, что, как уже говорилось выше, из 42 были возвращены лишь 37, 2 лошади, телефон и 5 быков не были возвращены.

Помимо вышеупомянутого инцидента, 30 мая около 15 часов азербайджанские солдаты забросали камнями пастуха села Аравус, который пас своих животных на пастбище, принадлежащем селе. Они угрожали и другим жителям села, говоря по-азербайджански и по-русски.

Указанная информация была проверена и подтверждена в частных беседах с жителями Аравуса, а также с органами местного самоуправления.

В связи с инцидентом в Аравусе Офис Защитника прав человека выяснил, что вооруженные силы Азербайджана незаконно оккупировали 64 гектара пастбищ и лугов в Армении. Именно поэтому права приграничных жителей Республики Армения, жителей Аравуса, были грубо нарушены, поскольку они больше не могут пользоваться этими пастбищами и лугами. Необходимость использования этих земель особенно актуальна для сельчан в связи с сезонными работами.

30 мая Защитнику прав человека сообщили, что пастух села Хнацах в общине Тех, пасший скот на пастбище, принадлежащем селу, подвергся угрозам со стороны азербайджанских солдат, находящихся на расстоянии около 50 метров. Они требовали, чтобы животные не паслись на этом пастбище.

Кроме того, поступил еще один сигнал, что 29 мая 5 лошадей перешли на контролируемую Азербайджаном территорию в Хнацахе, но азербайджанские солдаты вернули только 3.

Расследование Защитника прав человека показало, что права жителей сел Хнацах, Хознавар, Аравус, Веришен, Акнер Сюникской области продолжают грубо нарушаться, так как использование пастбищ, лугов и других земель невозможно, по крайней мере, по двум причинам:

1) Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана незаконно находятся на этих территориях;

2) Эти территории находятся под прямым обстрелом Вооруженных сил Азербайджана.

Расследования Офиса Защитника, в том числе и Сюникского регионального подразделения ЗПЧ, подтверждают, что напряженность и нарушения прав жителей сел Веришен и Акнер Горисской общины Сюникской области, особенно увеличились в 2021 году. Вооруженные силы Азербайджана с 12 мая 2021 года, ссылаясь на фальшивые карты, незаконно вторглись на территорию Республики Армения в районе озера Сев Лич.

Работа Защитника прав человека по сбору фактов постоянно подтверждает, что очевидное незаконное присутствие азербайджанских вооруженных военнослужащих в непосредственной близости от сел Республики Армения, их нескрываемые преступные действия серьезно угрожают жизни и здоровью жителей приграничных сел, полностью нарушают их нормальную жизнь и психическую неприкосновенность.

Дело в том, что необходимость использования этих земель для сельчан особенно актуальна в связи с сезонными работами. В противном случае эта ситуация усугубит социальные проблемы.

Указанные права жителей приграничных общин Республики Армения гарантированы Конституцией Республики Армения и международными требованиями.

Никакой процесс, связанный с границами государства, не может считаться приемлемым, если в результате нарушена нормальная жизнь приграничных жителей, их права грубо нарушены и продолжают нарушаться или находятся под серьезной угрозой.

Это безоговорочные международные требования, закрепленные в документах ОБСЕ, ООН и других международных организаций (руководящих принципах, договорах и др.).

Азербайджанских солдат, флагов и знаков в непосредственной близости от сел Республики Армения и на дорогах, соединяющих общины, быть не может. Описанная ситуация неприемлема и не может быть с точки зрения любого международного процесса.

Для восстановления нарушенных прав людей и защиты от опасности их нарушений создание зоны безопасности является абсолютной необходимостью”.