Ввоз из Грузии в Армению турецких товаров для личного пользования также запрещен: председатель КГД
Ограничение импорта товаров конечного потребления турецкого происхождения распространяется и на импортируемые из Грузии товары для личного пользования.
Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил председатель КГД Армении Эдвард Ованнисян.
“С 1 июня граница Грузии уже открыта, и в определенные часы разрешается и передвижение физических лиц. Ограничение на ввоз товаров для личного пользования распространяется и на физические лица”, - сказал Ованнисян.
Он призвал граждан Армении не пытаться ввозить в Армению товары турецкого происхождения. Таможенный контроль имеет свои правила. Ованнисян заверил, что проверки будут проводиться в соответствии с этими правилами, чтобы не допустить подобных случаев. “Уверен, что наши граждане хорошо осведомлены о том, что при пересечении таможенной границы все предметы и чемоданы при необходимости подлежат досмотру”, - сказал он.
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