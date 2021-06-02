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Ввоз из Грузии в Армению турецких товаров для личного пользования также запрещен: председатель КГД

Ввоз из Грузии в Армению турецких товаров для личного пользования также запрещен: председатель КГД

Ограничение импорта товаров конечного потребления турецкого происхождения распространяется и на импортируемые из Грузии товары для личного пользования.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил председатель КГД Армении Эдвард Ованнисян.

“С 1 июня граница Грузии уже открыта, и в определенные часы разрешается и передвижение физических лиц. Ограничение на ввоз товаров для личного пользования распространяется и на физические лица”, - сказал Ованнисян.

Он призвал граждан Армении не пытаться ввозить в Армению товары турецкого происхождения. Таможенный контроль имеет свои правила. Ованнисян заверил, что проверки будут проводиться в соответствии с этими правилами, чтобы не допустить подобных случаев. “Уверен, что наши граждане хорошо осведомлены о том, что при пересечении таможенной границы все предметы и чемоданы при необходимости подлежат досмотру”, - сказал он.


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