Ваан Керобян пригласил китайские компании принять участие в новых проектах Армении

1 июня и. о. министра экономики Ваан Керобян принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики Армении.

Приветствуя посла, Ваан Керобян отметил активизацию и расширение торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Китаем с учетом существующего неиспользованного потенциала сотрудничества. Исполняющий обязанности министра экономики проинформировал посла Китая о нескольких новых инициативах, пригласив китайские компании для участия в реализации этих проектов, в частности, в проектировании, строительстве и эксплуатации инновационного города по дороге Ереван-Гюмри, а также в строительстве индустриальных парков в Арарате, Мегри и Гюмри. И. о. министра также предложил рассмотреть возможность совместной реализации в Армении проекта, аналогичного индустриальному парку «Большой камень», построенного под Минском.

В контексте намеченных реформ в области сельского хозяйства Ваан Керобян указал на необходимость создания в Армении единой ирригационной системы и обсудил возможности ее совместной реализации. В результате запуска единой оросительной системы эффективность сельскохозяйственных работ значительно повысится.

В ходе встречи собеседники коснулись также возможностей возобновления химического производства в Армении и развития металлургии.

Обе стороны согласились с необходимостью открытия прямого авиасообщения между Арменией и Китаем, что облегчит перевозку грузов между двумя странами и увеличит туристические потоки. Ваан Керобян выразил готовность правительства Армении в случае необходимости субсидировать такие полеты.

Посол Фань Юн сообщил, что в 2020 году китайская сторона планировала направить в Армению группу специалистов для изучения возможностей открытия прямых рейсов, чего, однако, не произошло из-за пандемии. Посол выразил готовность китайской стороны возобновить обсуждения по урегулированию этого вопроса. Он также коснулся углубления экономических связей, взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что китайская сторона заинтересована в участии в реализации представленных в ходе встречи проектов, и попросил предоставить им более подробные информационные пакеты по проектам.

В завершение встречи стороны выразили готовность внести свой вклад в развитие армяно-китайского торгово-экономического сотрудничества в рамках своих полномочий.