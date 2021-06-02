Налоговые поступления увеличились на 34,8 млрд драмов

Фактические налоговые поступления, собранные в Армении за первые 5 месяцев этого года, были значительно выше, чем в те же периоды 2020 и 2019 годов.

Как передает Арменпресс, об этом в Национальном собрании журналистам сообщил председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян.

“Фактически собранные налоговые поступления за первые 5 месяцев составили 618,4 млрд драмов, что на 34,8 млрд драмов больше сопоставимого показателя 2020 года и 47,2 млрд драмов больше сопоставимого показателя 2019 года. Сумма, возвращенная предприятиям (физическим лицам, НДС, акциз, проценты за обслуживание ипотечного кредита), составила 68,6 млрд драмов”, - сказал Ованнисян.

В 2020 и 2019 годах была возвращена сумма, меньшая, чем в 2021 году, в частности, за 5 месяцев 2020 года было возвращено 52,8 млрд драмов, в 2019 году - 43,4 млрд драмов.

Председатель КГД заверил, что в годовом разрезе они будут стремиться собрать как можно больше налоговых поступлений. По его словам, годовые ожидания по налоговым поступлениям, предусмотренные бюджетом, будут выполнены.