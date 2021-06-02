Наша цель - повышение военно-промышленных мощностей Армении: Айк Чобанян

Целью Министерства высокотехнологичной промышленности Армении является развитие военно-промышленных мощностей.

Как сообщает Арменпресс, об этом и. о. министра высокотехнологической промышленности Айк Чобанян заявил в Национальном собрании в ходе обсуждения “Годового отчета об исполнении государственного бюджета РА за 2020 год”.

“В 2020 году Министерство высокотехнологичной промышленности впервые выполнило заказ военно-промышленного комплекса, а это значит, что министерство организациям нашей сферы сделало заказ конкретного вооружения и военной техники. Это было обусловлено высоким спросом в дни войны”, - сказал Чобанян.

Правительство рассматривает военно-промышленную сферу параллельно со сферой высокотехнологичной промышленности, эти две сферы неотделимы, они взаимосвязаны. По его словам, предприятия следует рассматривать с точки зрения высокотехнологичной отрасли. “Заказы или конкретные программы могут быть военно-промышленными, но предприятия могут не быть военно-промышленными. И наша цель - чтобы наши промышленные предприятия, которые на протяжении многих лет специализировались на военной промышленности, были задействованы в высокотехнологичных заказах в целом, что также улучшило бы и их экономическое положение. Наша цель - увеличить военно-промышленные мощности Армении”, - сказал и. о. министра.

Это включает в себя 3 компонента, первый компонент - это знания, второй - технологии, а третий - заказы. По словам и. о. министра, предприятия рассматривают третью составляющую не только в рамках заказов Вооруженных сил Армении, но и в целом, в том числе и в рамках экспорта.

Айк Чобанян считает, что для развития отрасли высоких технологий, что должно привести к развитию и военной промышленности, нужно приложить максимум усилий.