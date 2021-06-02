Армянские военнопленные немедленно должны быть освобождены: министр иностранных дел Нидерландов

В письме, направленном в Парламент Нидерландов, и. о. министра иностранных дел этой страны Сихри Каах, коснувшись обсуждений по карабахской проблеме в Совете министров иностранных дел ЕС, сообщила, что Нидерланды подчеркивают важность скорейшего освобождения оставшихся в Азербайджане армянских военнопленных, а также скорейшей отправки в регион миссии ЮНЕСКО по оценке культурного наследия.

Как передает Арменпресс, Нидерланды подчеркивают важность немедленного отвода войск с границ между двумя странами и возвращения за стол переговоров.

“28 мая и по инициативе Нидерландов ЕС выступил с новым совместным заявлением, в котором выразил глубокую озабоченность в связи с приграничными развитиями и подчеркнул важность ослабления напряженности. Делался призыв немедленно отвести войска с границы, и отмечалась необходимость уточнения вопроса демаркации исключительно посредством переговоров. Заявление содержало и призыв к немедленному освобождению армянских военнопленных”, - подчеркнула глава МИД Нидерландов.