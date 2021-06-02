В Арцахе не выявлено случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 2 июня случаев COVID-19 не выявлено.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведен 51 тест. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 375. Всего подтверждено 2 754 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 7 923 тестов на COVID-19, из которых 870 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 16 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.