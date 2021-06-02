Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 15%

Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 78 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%, смертность - на 7%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В течение прошлой недели число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: поступили сообщения более чем о 3,5 млн заразившихся и более 78 тыс. умерших, что соответственно на 15% и на 7% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С 24 по 30 мая в мире было зарегистрировано 3 550 456 новых заразившихся и 78 667 летальных исходов. По состоянию на 30 мая всего насчитывалось 169 604 858 случаев инфицирования и 3 530 837 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость выросла на прошлой неделе в Африке (на 22%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%), тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 26%, в Юго-Восточной Азии - на 24%, в Северной и Южной Америке на 2%, в Восточном Средиземноморье - на 1%. Смертность выросла в Африке (на 11%), но сократилась в Восточном Средиземноморье (на 18%), Европе (на 17%), Юго-Восточной Азии (на 8%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 2%), Северной и Южной Америке (на 1%).

В Европе за семь дней заразились более 430 тыс. человек и умерли более 11 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 31 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 1,5 млн заразившихся, умерли более 29 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,3 млн. Далее следуют Бразилия (более 420 тыс. новых случаев), Аргентина (более 219 тыс.), США (более 153 тыс.), Колумбия (более 150 тыс.), Иран (более 69 тыс.), Россия (более 61 тыс.), Франция (более 60 тыс.) Турция (более 57 тыс.), Непал (более 47 тыс.), Чили (более 46 тыс.) и Индонезия (более 39 тыс.).