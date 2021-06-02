По состоянию на 11:00 2 июня в Армении подтверждено 92 новых случаев COVID-19, 149 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход. За последние сутки проведено 2 916 тестов. Всего проведено 1 090 156 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 222 870 случаев COVID-19, 213 578 из которых вылечились, есть 4 446 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 763 пациента.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, однако смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 083.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.