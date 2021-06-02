Отменена государственная пошлина на государственную регистрацию брака. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала начальник Управления информации и общественных связей Министерства юстиции Республики Армения Лусине Мартиросян.

«В прошлом, когда пара хотела зарегистрировать брак, им нужно было за десять дней обратиться в территориальный орган ЗАГСа, написать заявление, оплатить госпошлину в размере 1 000 драмов, и зарегистрировать брак в течении десяти дней.

В случае регистрации брака с гражданином другого государства была установлена внебюджетная плата за регистрацию в короткий срок, например, в течение одного, двух рабочих дней. Пошлина была в размере 150 000 драмов.

В результате реформ Министерство юстиции сократило эти сроки и полностью сняло госпошлину», - написала Мартиросян.