До старта Олимпийских игр осталось 50 дней

До старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио осталось 50 дней.

Как передает Арменпресс, 24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Пока Армения до сих пор имеет 9 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, Армен Меликян, Карен Асланян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян, боксер Корьюн Согомонян и тройной прыгун Левон Агасян.