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Начался рабочий визит Никола Пашиняна в Бельгию

Начался рабочий визит Никола Пашиняна в Бельгию

Рабочий визит в Бельгию исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никол Пашиняна начинается в Европейском совете, со встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как передает корреспондент Арменпресс из Брюсселя, после встречи от имени Шарля Мишеля будет дан рабочий обед. Во второй половине дня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пшинян встретится с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроном.

В повестке встреч вопросы, представляющие взаимный интерес, а также отношения Армения-ЕС, послевоенная ситуация в Армении, возможности оказания гуманитарной помощи семьям, пострадавшим от войны, а также вопросы дальнейшего сотрудничества, нацеленного на проведение демократических реформ в Армении.


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