Reuters: не менее 23 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса
09:46, 2 Июнь, 2021
По меньшей мере 23 африканских мигранта утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии. Об этом сообщил представитель тунисского Красного Полумесяца агентству Reuters.
"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек.
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