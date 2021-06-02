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Reuters: не менее 23 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса

Reuters: не менее 23 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса

По меньшей мере 23 африканских мигранта утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии. Об этом сообщил представитель тунисского Красного Полумесяца агентству Reuters.

"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек.


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