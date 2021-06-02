Пашинян представил подробности встречи с Макроном и телефонного разговора с Путиным

Находящийся с рабочим визитом во Франции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной, состоявшейся в посольстве Армении представил подробности встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Как передает корреспондент Арменпресс из Парижа, по словам Никола Пашиняна, Франция для обеспечения стабильности в регионе намерена проводить активную, инициативную политику.

«На сегодняшнем обсуждении я зафиксировал, что президент Макрон заинтересован и намерен проводить активную инициативную политику для того, чтобы международные структуры, в том числе Минская группа ОБСЕ, больше были вовлечены в обеспечение стабильности и безопасности в нашем регионе. Несколько дней назад на заседании Совета безопасности Армении я представил конкретное предложение по преодолению ситуации (ред.֊ вторжение Вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении), и сегодня я зафиксировал, что для Франции этот подход приемлем», - сказал Никол Пашинян. И. о. премьер-министра сообщил, что с президентом Макроном они обсудили также, какие шаги необходимо предпринять для восстановления процесса урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Что касается России, то Никол Пашинян отметил, что Россия в сфере безопасности Армении является партнером номер один, стратегическим союзником.

Мы постоянно поддерживаем связи с нашими российскими коллегами. Последний телефонный разговор с президентом РФ был вчера (прим. ред.- 31 мая), и могу констатировать, что мы, по сути, в решению ситуации придерживаемся одинакового подхода, Вооруженные силы Азербайджана должны отойти от границы Республики Армения. И которая граница - граница Республики Армения? Это известно всем, это административная граница Советской Армении. И административной границей Советского Союза, в данном случае, является государственная граница Армении. И, при этом, на этом участке государственная граница в советское время была делимитирована и демаркирована», - добавил Никол Пашинян. Он подчеркнул, что позиция Армении четкая: Азербайджан должен отступить. Армения ожидает, что Россия четко сформулирует эту позицию.

«При этом мы делаем это, четко констатируя, что имеющиеся у нас под рукой карты, заверенные печатями Советской Армении и Советского Азербайджана, идентичны картам, имеющимся в архивах РФ, и когда этот факт будет зафиксирован, Азербайджан должен отойти от этих линий. Их не уход после констатации этого факта означает, что вступает в силу 4֊-я статья ОДКБ, которая квалифицирует данное действие как агрессию в отношении страны-члена. И в качестве первого шага мы ожидаем, что и Россия, и ОДКБ выразят четкую, официальную позицию по этому вопросу. Наше восприятие следующее, сейчас мы видим эту возможность, и мы продолжим усилия в этом направлении.

Есть рабочие документы ОДКБ, по которым оформлены сроки и процедуры. И мы надеемся, что эти процедуры начнутся в надлежащие сроки и дойдут до их логического разрешения» - заключил Никол Пашинян.