СМИ: корабль ВМС Ирана загорелся в ходе учебной миссии в Персидском заливе
09:29, 2 Июнь, 2021
Пожар вспыхнул на одном из кораблей Военно-морских сил Ирана во время учебной миссии в Персидском заливе. Об этом в среду сообщило агентство Fars.
По его данным, весь экипаж в присутствии аварийно-спасательной бригады благополучно эвакуировался на берег,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как уточняет агентство, инцидент произошел неподалеку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск. Причины возгорания не называются.
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